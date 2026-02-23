Anthropic Aktie

Anthropic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 20:30:38

Modell abgekupfert?: Anthropic wirft Konkurrenz aus China KI-Spionage vor

Mit gefälschten Konten und ausgeklügelten Tricks sollen Konkurrenten aus China den Chatbot Claude des KI-Startups Anthropic genutzt haben, um ihre eigenen Modelle zu verbessern. Besonders brisant: Deepseek hat besonders Antworten zu poltisch heiklen Themen generiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Anthropic

mehr Nachrichten