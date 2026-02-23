Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
23.02.2026 20:30:38
Modell abgekupfert?: Anthropic wirft Konkurrenz aus China KI-Spionage vor
Mit gefälschten Konten und ausgeklügelten Tricks sollen Konkurrenten aus China den Chatbot Claude des KI-Startups Anthropic genutzt haben, um ihre eigenen Modelle zu verbessern. Besonders brisant: Deepseek hat besonders Antworten zu poltisch heiklen Themen generiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!