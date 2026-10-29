Modella Woollens: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Modella Woollens ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modella Woollens die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,55 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at