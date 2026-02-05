Modella Woollens legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Modella Woollens präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,680 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at