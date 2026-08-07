Modella Woollens: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Modella Woollens hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at