Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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09.07.2026 23:51:12

Modellpalette wird eingedampft: VW-Vorstand schweigt zu möglichen Werksschließungen

VW-Konzernchef Oliver Blume will mit weniger Modellen und Einsparungen bei Ausstattungsoptionen zurück auf die Überholspur. Die Produktionskapazitäten sollen massiv sinken. Der Betriebsrat fordert Klarheit zur Zukunft der Werke.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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