Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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22.06.2026 16:54:00
Modellpflege für den renault Megane E-Tech: LFP-Zellchemie und mehr Reichweite
Im Rahmen einer kleinen Modellpflege bekommt der Megane eine leicht veränderte Optik und eine andere Zellchemie. Statt NMC setzt nun auch Renault auf LFP.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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