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22.07.2026 06:31:29
Modelon Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Modelon Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,850 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,6 Millionen SEK – eine Minderung von 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,5 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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