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26.10.2026 06:31:29
Modelon Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Modelon Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,17 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,220 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Modelon Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,9 Millionen SEK im Vergleich zu 16,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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