Modelon Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modelon Registered äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,28 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 16,3 Millionen SEK in den Büchern – ein Minus von 28,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Modelon Registered 22,8 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,860 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,450 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 14,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 71,50 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 83,61 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at