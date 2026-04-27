Modelon Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Modelon Registered hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 15,3 Millionen SEK, gegenüber 20,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at