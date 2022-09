Moderiese Inditex übertrifft mit Umsatz- und Gewinnsprung die Erwartungen

ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Geschäfte des Moderiesen Inditex sind zuletzt weiter rund gelaufen. Im ersten Geschäftshalbjahr konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn deutlicher steigern als erwartet. Von Anfang Februar bis Ende Juli sei der Umsatz aufgrund coronabedingter Lockdowns im Vorjahr um knapp 25 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro angeschwollen, teilten die Spanier am Mittwoch mit, zu denen neben der Modekette Zara auch Marken wie Massimo Dutti, Pull&Bear oder Bershka gehören. Die Herbst- und Winterkollektionen seien bei den Kunden sehr gut angekommen. In den ersten sechs Wochen des laufenden dritten Quartals seien die Erlöse währungsbereinigt um elf Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen.

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahrs habe Inditex 24 neue Läden eröffnet. Insgesamt betrieb das Unternehmen zum Ende des Sechsmonatszeitraums 6370 Läden weltweit.

Auch beim Gewinn legte Inditex deutlich zu. Vor Zinsen und Steuern stand in den Monaten Februar bis Juli ein Wert von 2,4 Milliarden Euro zu Buche, 44 Prozent mehr als vor einem Jahr. Unter dem Strich blieb ein Überschuss von 1,8 Milliarden Euro - ein Plus von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die zwischenzeitliche Einstellung der Geschäfte in Russland und der Ukraine verbuchte Inditex dabei eine Belastung in Höhe von 216 Millionen Euro.

Um auf mögliche Lieferkettenprobleme im Herbst und Winter vorbereitet zu sein, setzt die Unternehmensführung auf volle Lager. Es sei mehr bestellt worden, weshalb die Lagerbestände um 43 Prozent gestiegen seien, hieß es./mne/mis/stk