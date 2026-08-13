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13.08.2026 06:31:29
MODERN COMMERCE präsentierte Quartalsergebnisse
MODERN COMMERCE präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,0 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 37,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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