MODERN COMMERCE präsentierte Quartalsergebnisse

MODERN COMMERCE präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,0 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 37,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,7 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at