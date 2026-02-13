MODERN COMMERCE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MODERN COMMERCE gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 PLN je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte MODERN COMMERCE ebenfalls 0,010 PLN je Aktie eingebüßt.

Das vergangene Quartal hat MODERN COMMERCE mit einem Umsatz von insgesamt 19,7 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 21,03 Prozent verringert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,020 PLN gegenüber -0,030 PLN im Vorjahr verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MODERN COMMERCE im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 25,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 57,84 Millionen PLN im Vergleich zu 77,73 Millionen PLN im Vorjahr.

