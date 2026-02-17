Modern Dairies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Modern Dairies hat sich am 14.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 24,84 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 874,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 887,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at