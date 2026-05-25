Modern Dairies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Modern Dairies hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresviertel hatte Modern Dairies 6,87 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 921,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 910,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,89 INR. Im letzten Jahr hatte Modern Dairies einen Gewinn von 35,46 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,40 Milliarden INR gegenüber 3,48 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at