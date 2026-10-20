Modern Dairies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Modern Dairies hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Modern Dairies ein EPS von 0,640 INR je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,23 Prozent auf 743,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 819,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at