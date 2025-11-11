Modern Dairies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Modern Dairies hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,42 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 819,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 738,4 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at