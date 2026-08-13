Modern Dairies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Modern Dairies hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 912,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 783,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at