Modern Insulators gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Modern Insulators lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,12 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,97 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 1,99 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at