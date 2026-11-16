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16.11.2026 06:31:29
Modern Insulators präsentierte Quartalsergebnisse
Modern Insulators lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 11,15 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Modern Insulators im vergangenen Quartal 2,49 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Modern Insulators 1,76 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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