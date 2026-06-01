Modern Insulators stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Modern Insulators ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Modern Insulators die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,06 INR, nach 1,84 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,03 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,60 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 16,92 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Modern Insulators ein Gewinn pro Aktie von 8,18 INR in den Büchern gestanden.

Modern Insulators hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,20 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at