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12.08.2026 06:31:29
Modern Insulators zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Modern Insulators äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 6,28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Modern Insulators 3,23 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Modern Insulators im vergangenen Quartal 1,88 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Modern Insulators 1,41 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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