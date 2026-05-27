Modern Malleables stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modern Malleables hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 103,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 263,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 534,5 Millionen INR ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,66 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,960 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Modern Malleables in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 188,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,51 Milliarden INR im Vergleich zu 523,11 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at