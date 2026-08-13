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13.08.2026 06:31:29
Modern Malleables zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Modern Malleables hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 98,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 552,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 278,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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