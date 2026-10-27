Modern Mills Company Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Modern Mills Company Registered hat sich am 25.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,76 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 328,5 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,4 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at