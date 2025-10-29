Modern Mills Company Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Modern Mills Company Registered hat am 26.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,69 SAR gegenüber 0,600 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Modern Mills Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,4 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 252,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at