Modern Mills Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Modern Mills Company Registered hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,81 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Modern Mills Company Registered ebenfalls ein EPS von 0,810 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 281,2 Millionen SAR gegenüber 259,9 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at