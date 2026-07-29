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29.07.2026 06:31:29
Modern Mills Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Modern Mills Company Registered hat am 26.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Modern Mills Company Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,610 SAR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 297,0 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Modern Mills Company Registered 240,5 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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