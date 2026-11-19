Modern Mining Technology hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Modern Mining Technology ein Ergebnis je Aktie von -3,880 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at