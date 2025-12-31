31.12.2025 06:31:28

Modern Plant Based Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Modern Plant Based Foods hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 30,0 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,1 Millionen CAD gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Modern Plant Based Foods im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 9,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,57 Millionen CAD im Vergleich zu 0,63 Millionen CAD im Vorjahr.

