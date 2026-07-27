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27.07.2026 06:31:29
Modern Plant Based Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Modern Plant Based Foods hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Modern Plant Based Foods im vergangenen Quartal 0,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Modern Plant Based Foods 0,2 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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