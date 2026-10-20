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20.10.2026 06:31:29
Modern Steels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Modern Steels lud am 19.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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