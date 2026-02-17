|
17.02.2026 06:31:28
Modern Steels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Modern Steels hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
