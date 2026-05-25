Modern Steels: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Modern Steels hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 INR gegenüber 3,30 INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,770 INR. Im letzten Jahr hatte Modern Steels einen Gewinn von 3,23 INR je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at