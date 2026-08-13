Modern Steels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Modern Steels hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 INR je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at