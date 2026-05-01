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01.05.2026 06:31:29
Modern Times Group MTG Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Modern Times Group MTG Registered A hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 SEK gegenüber 0,530 SEK im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Modern Times Group MTG Registered A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,54 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,16 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,56 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,62 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 2,97 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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