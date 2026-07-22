Modern Times Group MTG Registered A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Modern Times Group MTG Registered A äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Modern Times Group MTG Registered A -0,520 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,91 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,97 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,57 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 2,97 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at