Modern Times Group MTG Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Modern Times Group MTG Registered A veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,90 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -2,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 84,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,12 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,93 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,12 Milliarden SEK ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,530 SEK beziffert. Im Vorjahr waren -1,740 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,58 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden SEK umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 12,79 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 11,56 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at