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01.05.2026 06:31:29
Modern Times Group MTG Registered B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Modern Times Group MTG Registered B äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 1,16 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Modern Times Group MTG Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 SEK in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,16 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 3,62 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,97 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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