Modern Times Group MTG Registered B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Modern Times Group MTG Registered B stellte am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,90 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Modern Times Group MTG Registered B ein Ergebnis je Aktie von -2,040 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3,12 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,93 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,12 Milliarden SEK belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,530 SEK. Im Vorjahr waren -1,740 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,58 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,02 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,79 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 11,56 Milliarden SEK erwartet.

Redaktion finanzen.at