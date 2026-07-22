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22.07.2026 06:31:29
Modern Times Group MTG Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Modern Times Group MTG Registered B gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 SEK gegenüber -0,520 SEK im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Modern Times Group MTG Registered B im vergangenen Quartal 2,97 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Modern Times Group MTG Registered B 2,91 Milliarden SEK umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 3,57 SEK je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 2,97 Milliarden SEK für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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