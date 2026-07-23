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23.07.2026 06:31:29
Modern Times Group Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Modern Times Group Un lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Modern Times Group Un ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Modern Times Group Un 316,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 301,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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