Moderna: „Bedeutender Schritt“

Die Aktie von Moderna kann sich nach dem massiven Kursverfall in den vergangenen Monaten wieder erholen. Am Montag ging das Papier mit einem Plus von mehr als sechs Prozent aus dem US-Handel. Und auch am heutigen Dienstag geht es weiter aufwärts. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt das Papier gut zwei Prozent. Moderna profitiert dabei von einer starken Nachricht.