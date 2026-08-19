Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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19.08.2026 20:27:00
Moderna: Erfolgreiche Studie zu Hautkrebs-Impfstoff beflügelt den Börsenkurs
Mit seinen Covid-Vakzinen machte das US-Pharmaunternehmen Moderna sich weltweit einen Namen. Nun hofft es, mit einem Vakzin gegen Hautkrebs daran anknüpfen zu können. Eine Studie beflügelt nun neue Hoffnungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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