Moderna: Omikron- und Kombi-Impfstoff - das sind die Pläne von Stephane Bancel

Die Aktie von Moderna kann sich am heutigen Dienstag nach dem schwachen Verlauf in den vergangenen Monaten etwas stabilisieren. Um die Mittagszeit notiert das Papier auf der Handelsplattform Tradegate 0,5 Prozent im Plus bei 175,56 Euro. Moderna profitiert dabei auch von der Ankündung eines Kombi-Impfstoffs für den Herbst 2023.Der US-Impfstoff-Hersteller Moderna hat eine kombinierte Auffrischimpfung gegen Covid-19 und Grippe für 2023 in Aussicht gestellt. Das US-Unternehmen forsche an einem solchen kombinierten Booster, sagte Moderna-Chef Stephane Bancel bei einer virtuellen Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos.Bancel sagte, das beste Szenario sei, dass der kombinierte Covid/Grippe-Impfstoff zumindest in einigen Ländern bis Herbst 2023 verfügbar sein würde. „Unser Ziel ist es, eine einzige jährliche Auffrischung zu haben. Damit könne man dem möglichen Problem begegnen, nicht zwei bis drei Impfungen pro Winter verabreichen zu müssen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.Zudem gab es Neuigkeiten zu einem möglichen auf Omikron angepassten Impfstoff. Der Impfstoffkandidat von Moderna gegen die Omikron-Coronavirus-Variante wird in den nächsten Wochen in die klinische Entwicklung gehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass Moderna voraussichtlich im März Daten mit den Aufsichtsbehörden teilen kann, sagte Bancel am Montag.Damit hinkt Moderna dem Zeitplan von BioNTech und Pfizer aber etwas hinterher. Die beiden Unternehmen haben wohl bereits mit der Produktion eines auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs begonnen.