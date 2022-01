Moderna: Valneva-Daten setzen Aktie unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die neuen Daten des Biotechunternehmens Valneva zum Totimpfstoff VLA2001 sorgen an der Börse für reichlich Furore. Der Kurs der Valneva-Aktie schießt nach der Meldung um mehr als 40 Prozent in die Höhe. Des einen Freud, scheint des anderen leid. Moderna setzt seinen Abwärtstrend unvermindert fort.Der mRNA-Impfstoffhersteller Moderna notiert zur Stunde mehr als fünf Prozent tiefer bei rund 177 Dollar , nachdem er vor Veröffentlichung der Valneva-Daten noch bei etwa 180 Dollar stand. Valneva hat gemeldet, dass bei Testreihen mit dem Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 die Omikron-Variante nach drei Dosen neutralisiert wurde.Der Zusammenhang mag zufällig sein, doch kommt Moderna nicht zur Ruhe. Mittlerweile steht die Aktie zehn Dollar unter der letzten wichtigen Unterstützung. Aus technischer Sicht besteht jetzt Abwärtspotenzial bis 150 Dollar, was einem Rückgang um weitere 15 Prozent bedeuten würde.