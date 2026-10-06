Novavax Aktie
WKN DE: A2PKMZ / ISIN: US6700024010
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06.10.2026 06:27:41
Moderna, Vaxcyte and Novavax Are Trending After-Hours as Suspected Pneumonic Plague In Russia Stirs Anxiety
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|Moderna Inc
|182,98
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|Novavax Inc.
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|Vaxcyte Inc Registered Shs
|62,50
|-5,30%