Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Finanzdaten veröffentlicht
|
31.07.2026 17:09:00
Moderna-Aktie fällt: Keine Trendwende bei den Verlusten in Sicht
Unter dem Strich verbuchte Moderna im zweiten Quartal 2026 ein Ergebnis je Aktie von -1,97 US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von -2,13 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als prognostiziert: Im Vorfeld hatten 17 Analysten im Schnitt mit einem Fehlbetrag von -2,03 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Beim Umsatz wies er BioNTech->-Rivale für das abgelaufene Berichtsquartal Erlöse in Höhe von 145 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelten sich die Verkäufe besser als von Experten antizipiert. Im Mittel hatten 15 Branchenkenner einen Rückgang um 27,51 Prozent auf 102,9 Millionen US-Dollar erwartet, nachdem im Vorjahresquartal noch 142 Millionen US-Dollar umgesetzt worden waren.
Die Moderna-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 57,74 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
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