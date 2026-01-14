Moderna-Aktie legt zu: Große Hoffnungen auf Kombi-Impfstoff für COVID-19 und Grippe ab 2027

Moderna-CEO Bancel hat im Rahmen der JPMorgan Healthcare Conference mehrere bedeutende Ankündigungen gemacht. Unter anderem ging es dabei um einen neuen Kombi-Impfstoff.

Auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco hat Moderna-CEO Stéphane Bancel Anfang dieser Woche die Zukunft des US-Biotechunternehmens skizziert und damit die Aufmerksamkeit von Investoren und Branchenbeobachtern auf sich gezogen. In einer Phase, in der die Nachfrage nach COVID-19-Impfungen nach dem pandemischen Höhepunkt deutlich abgeflacht ist, versucht der mRNA-Pionier, neue Wachstumstreiber zu etablieren und sich für die Zukunft breiter aufzustellen.

Kombinationsimpfstoff: Markteinführung ab 2027 geplant

Ein zentrales Thema der Präsentation war der fortschreitende Entwicklungsstand eines Kombinationsimpfstoffs gegen Grippe und COVID-19. So sagte Moderna-CEO Bancel laut "Barron's", dass man die Markteinführung des neuen Vakzins innerhalb der nächsten zwei Jahre plane. Konkret sei die Markteinführung in Europa nach der Zulassung in diesem Jahr für 2027 geplant. In den USA wolle der BioNTech-Konkurrent den neuen Impfstoff ab 2028 verfügbar machen.

Moderna hat den Impfstoffkandidaten mRNA-1083 laut einer Pressemeldung bereits bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zur Prüfung eingereicht, nachdem die Einreichung bei Health Canada bereits 2025 erfolgte. In den USA hingegen hat das Unternehmen den ursprünglichen Antrag bei der Food and Drug Administration (FDA) im vergangenen Jahr zurückgezogen und plant eine erneute Einreichung, sobald ergänzende Wirksamkeitsdaten vorliegen, die von der Behörde gefordert werden.

Finanzielle Perspektiven: Leichter Optimismus bei Umsatzprognose

Ein weiteres Kernelement der Präsentation war die aktualisierte Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025. Moderna erwartet nun einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar, was nicht nur nahe am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 1,6 bis 2,0 Milliarden US-Dollar liegt, sondern auch über dem Mittelfeld dieser Spanne. Daneben wurde auch die Prognose für die GAAP-Betriebskosten im Jahr 2025 um 200 Millionen US-Dollar auf 5,0 bis 5,2 Milliarden US-Dollar verbessert, wie es in der entsprechenden Pressemitteilung heißt.

"2025 haben wir unsere Vertriebsaktivitäten gestärkt, unser drittes Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht und unsere mRNA-Pipeline weiterentwickelt. Gleichzeitig konnten wir unsere jährlichen Betriebskosten um rund 2 Milliarden US-Dollar senken und damit die zu Jahresbeginn festgelegten Kostensenkungsziele deutlich übertreffen", wird Moderna-CEO Bancel in der Pressemitteilung zitiert. "Wir konzentrieren uns weiterhin auf unsere Strategie, ein umfangreiches Portfolio an saisonalen Impfstoffen für Risikogruppen aufzubauen und so eine starke Liquiditätsbasis für unsere nächste Innovationsphase in der Onkologie und bei seltenen Erkrankungen zu schaffen. Wir erwarten, dass dieser Ansatz 2026 ein Umsatzwachstum von bis zu 10 Prozent ermöglicht, da wir die Kosten weiter senken, unser Produktportfolio durch die Zulassung weiterer saisonaler Impfstoffe ausbauen und mit mehreren positiven klinischen Daten aus unserer fortgeschrittenen Onkologie-Pipeline rechnen."

Anleger reagieren erfreut und schicken Moderna-Aktie weit nach oben

An der Börse wurden die Ankündigungen von Moderna im Rahmen der JPMorgan Healthcare Conference äußerst positiv aufgenommen: Der Anteilsschein sprang im Dienstagshandel an der NASDAQ um 17,02 Prozent nach oben auf 39,60 US-Dollar. Nachbörslich gab es dann kaum noch Bewegung: Die Moderna-Aktie zeigte sich lediglich um 0,33 Prozent leichter bei 39,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at