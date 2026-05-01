Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|Quartalsbilanz im Blick
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01.05.2026 22:13:00
Moderna-Aktie mit Verlusten: Erneut tiefrote Zahlen - trotz positiver Umsatzentwicklung
Moderna hat im ersten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr rote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 3,40 US-Dollar je Aktie nach einem Minus von 2,52 US-Dollar je Anteilsschein vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das EPS hatten im Vorfeld bei -4,446 US-Dollar gelegen. Tatsächlich schnitt der BioNTech-Konkurrent jedoch besser ab.
Die Umsatzprognose der Analysten hatte sich unterdessen auf 236,4 Millionen US-Dollar belaufen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch Umsätze von 108 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Mit seinem tatsächlichen Quartalsumsatz von 389 Millionen US-Dollar übertraf Moderna somit die Markterwartungen deutlich.
Nachdem sich die Moderna-Aktie im vorbörslichen Handel zunächst klar mit Gewinnen gezeigt hatte, ging es im offiziellen NASDAQ-Handel 1,24 Prozent auf 45,37 US-Dollar runter.
Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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